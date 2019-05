Artur Ligęska wolny. Polak wrócił do kraju

Artur Ligęska opuścił więzienie w Abu Dhabi w zeszłym tygodniu. W piątek mężczyzna wrócił bezpiecznie do domu w Polsce - informuje portal mynewsdesk.com. Polak został wcześniej został skazany na dożywocie, po tym jak oskarżono go o posiadanie narkotyków.

Nieludzkie warunki

Pozostali znajomi Polaka opisywali w mediach społecznościowych nieludzkie warunki w jakich przebywał Ligęska. "Ostatnich kilka miesięcy jest przetrzymywany w izolatce o wielkości 4 m2. Schudł ponad 20 kg, jest ciężko chory. Dopiero od niedawna ma 'luksus" spania na karimacie i możliwość kupienia sobie czegoś do jedzenia, dzięki pieniądzom przesłanym przez rodzinę. Jego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Dopiero od grudnia ma dostęp do lekarza i farmakologii" - pisali przyjaciele niewinnie skazanego.

W rozmowie z portalem Ligęska zapewnia, że nie był torturowany. Jego sprawą zajmował się m.in. Nigeryjczyk, który przeywał z Polakiem w tej samej placówce. To właśnie z nim skontaktowała się rodzina Ligęski, gdy opuścił areszt. Do pomocy włączyła się m.in. polska ambasada. Finalnie Szejk Mohammed bin Zayed (władca Abu Dhabi) sam zaintererniował, apelując o powrót Polaka do ojczyzny.