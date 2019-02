Artur Ligęska w więzieniu w Emiratach Arabskich. "Został skazany na dożywocie, pomóżcie"

W Polsce robił karierę w branży fitness. Od dziewięciu miesięcy Artur Ligęska przebywa w więzieniu w Emiratach Arabskich. Teraz jego bliscy alarmują, że został skazany na dożywocie i proszą o pomoc. On sam również nagrał wiadomość z apelem.

- Nie możemy pozwolić na taką niesprawiedliwość. Pomóżmy mu wrócić do Polski - podkreśla. Sam skazany nagrał wiadomość z prośbą, by o niego walczyć. Podziękował wszystkim za wsparcie, a dyplomatom za zaangażowanie. Stwierdził, że dzięki nim ma opiekę medyczną i lepsze warunki bytowe. Zapowiedział też, że złoży apelację.

To już dziewięć miesięcy

Jak to się zaczęło? Jak twierdzi Ligęska i jego bliscy, wyleciał do Dubaju w październiku 2017 roku. Po koniec kwietnia chciał wyruszyć do Europy, ale na lotnisku w Dubaju usłyszał "Wróć do domu i zastanów się". Tego samego dnia został aresztowany. Powód? Posiadanie narkotyków, których przy nim nie znaleziono, a ich obecności w jego organizmie późniejsze testy nie wykazały.