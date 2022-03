"Nie zostało nic". Pod Kijowem Rosjanie zbombardowali nawet szpital

Wojska reżimu Władimira Putina wkroczyli do Borodzianki z kilku powodów. Po pierwsze w pobliżu jest dawna baza wojsk powietrznych. Po drugie z punktu widzenia militarnego miejscowość ma duże znaczenie strategiczne. Przez Borodziankę przechodzą dwa ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszy: Kijów-Warszawa i drugi, który prowadzi przez Iwanków do Czarnobyla. Jest tam również stacja i droga kolejowa. Jednak, jak wynika z relacji naszego rozmówcy, celem rosyjskich wojsk było nie tyle zajęcie miasta, co wręcz zmiecenie go z powierzchni ziemi i zastraszenie ludności cywilnej.