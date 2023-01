Nie został tu kamień na kamieniu. To najczęściej ostrzeliwane miasto Ukrainy

Żeby ze mną porozmawiać, Switłana jedzie do Zaporoża, bo w jej mieście zasięgu już dawno nie ma, tak jak nie ma żadnej komunikacji, ogrzewania czy prądu. Większość drogi do Zaporoża wiedzie blisko linii frontu i jest ciągle ostrzeliwana. Miejscowi śmieją się, choć śmiech to gorzki, by nie jechać tu drogim samochodem.