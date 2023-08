"Nie znałem". Wicemarszałek Sejmu o nowej minister zdrowia

Katarzyna Sójka ma zastąpić Adama Niedzielskiego w roli ministra zdrowia. - Nie znałem (jej - red.). Zwłaszcza, że nie należałem do komisji zdrowia. Chyba miałbym problem z rozpoznaniem. Nie wiem czy to decyzja polityczna czy kadrowo-merytoryczna. Nie daję kredytu zaufania PiS-owi. PiS we wszystkich dziedzinach po prostu jest dla mnie partią nie do przyjęcia - mówił w programie "Tłit" Piotr Zgorzelski. Michał Wróblewski pytał o kontrowersyjne słowa nowej minister na temat śmierci kobiet w ciąży. - To dyskwalifikujące zarówno dla kobiety, lekarza, ale także polityka. Można tak strywializować wszystko. Jeżeli to osadzimy w kontekście, czyli śmierci kobiety, która została pozbawiona życia w wyniku drastycznego prawa aborcyjnego, to brzmi bardzo źle. To pokazuje, że ta pani jest pozbawiona empatii i nie powinna być ministrem zdrowia - dodał wicemarszałek Sejmu z PSL.

