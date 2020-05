"Nie zamierzał nikogo atakować". Przyrodnik zachwycony zachowaniem młodego rysia

- Nie mogłem uwierzyć, kiedy zobaczyłem znajomego mi rysia siedzącego na konarze dębu na wysokości 12 metrów nad ziemią. Od razu wyjaśniam, co widzimy na zdjęciu. Ryś nie atakuje ofiar, skacząc z wysokich gałęzi. Schronił się przed zdziczałymi psami, które czekały na niego na ziemi - opowiada Marcin Grzegorzek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Kilka dni temu Marcin Grzegorzek postanowił sprawdzić co dzieje się z rysiem o imieniu Kończak, którego miesiąc temu osiedlono w rezerwacie Wielki Bytyń (woj. zachodniopomorskie). Zaniepokoił go sygnał z obroży, który stale wskazywał jedno miejsce. Okazało się, że ryś uciekł na drzewo przed dzikimi psami. - Odgoniłem je, a wtedy również ryś zniknął w gęstwinie. Cieszę się z takiego zachowania. To oznacza, że nasz ryś da sobie radę przy spotkaniu z wilkami. Uciekł również przede mną, czyli odzwyczaił się od ludzi - dodaje przyrodnik.