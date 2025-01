"Nie zabroni pan Polakom". Żukowska w dyskusji z Brzoską

Do publikacji dołączono cztery zdjęcia opatrzone podpisami: 2021, 2022, 2024 i 2025, które miały ilustrować, zgodnie z treścią wpisu, jak zmieniał się na przestrzeni lat krajobraz w tym miejscu.

Pod wpisem wywiązała się dyskusja, w której głos zabrał też m.in. polski przedsiębiorca i założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska. Jak stwierdził: "Tak się składa, że z żadnym 'Paczkomatem' - bo prawdziwy jest tylko ten InPost, te na zdjęciu to 'automaty paczkowe' - uprzejmie proszę o poprawę, bo znowu trzeba będzie 'przepraszać'. A po co?".

Na wpis Brzoski zareagowała z kolei w sobotę szefowa klubu Lewicy Anna-Maria Żukowska, pisząc: "Nie zabroni Pan Polakom używania tej nazwy w mowie potocznej 'idę do paczkomatu', nawet jak to nie jest urządzenie InPostu. Zamiast cieszyć się z sukcesu dokonania wkładu do języka polskiego, trochę Pan tym straszeniem ośmiesza własną markę" - napisała, dodając: "Ma Pan dominującą pozycję na rynku. Chill".