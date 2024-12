Kolejny zgrzyt w koalicji. "Zasuwaj na swój dobrobyt"

Na odpowiedź szefowej klubu Lewicy nie trzeba było długo czekać. Nie od dziś wiadomo, że między Anną Marią Żukowską a Ryszardem Petru "iskrzy". Do spięć między nimi dochodziło już nieraz. W jednym z wywiadów dot. składki zdrowotnej Petru stwierdził nawet, że Żukowska " jest cały czas zirytowana, rano wstaje zirytowana i kładzie się taka spać ".

"Skoro tak, to zasuwaj dalej w Biedronce na swój dobrobyt " - napisała pod wpisem Petru odnośnie twierdzenia, że "dobrobyt bierze się z pracy".

Polityk Polski 2050 nie pozostał jej dłużny. "PKB to suma wysiłku nas wszystkich. Jak Pani leniuchuje, to do PKB nie kontrybuuje" - wbił szpilę Żukowskiej Petru.