Petru uderza w Żukowską: Ona cały czas jest zirytowana

Ryszard Petru: Jest opór Lewicy

O kwestię składki zdrowotnej pytany był w czwartek na antenie Polsat News Ryszard Petru. Odnosząc się do niespójnego stanowiska wśród koalicjantów, przekazał, że "jest opór Lewicy, on jest o tyle nieistotny, że za tą składką zdrowotną - wszystko na to wskazuje - zagłosuje opozycja - prawdopodobnie zarówno PiS, jak i Konfederacja".