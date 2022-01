Nie wiesz, czy skorzystać z nowej ulgi? Rzecznik rządu odpowiada

Mnożą się wątpliwości ws. Polskiego Ładu i rozliczania ulgi dla klasy średniej. Pojawiły się głosy, że lepiej jej nie stosować. Co na to rzecznik rządu Piotr Müller? Głos w sprawie zabrał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - W skrócie mówiąc, osoby, które zarabiają średnio miesięcznie do 12800 zł, nie powinny składać rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. Zresztą pozostała grupa też. To zależy czy chcą otrzymać rozliczenie na koniec roku czy nie - stwierdził. - Jeżeli ktoś złożyłby rezygnację z ulgi, to na koniec roku dostałby i tak te pieniądze z powrotem w rozliczeniu podatkowym. Ale lepiej dostawać co miesiąc wyższą pensję - wyjaśnił Müller.