Nie wierzy w odejście Lewicy? "Nie strasz, nie strasz, Włodzimierzu"

- Ponieważ pan Czarzasty lubi taki język, to odpowiem: nie strasz, nie strasz Włodzimierzu, bo wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie - powiedział Michał Kamiński na antenie internetowego Radia RMF24, odnosząc się do tego, że Lewica straszy, że może wyjść z rządu .

- Włodzimierz Czarzasty zgodził się na umowę koalicyjną, w której jest kwestia ZUS-u dla przedsiębiorców, a nie ma aborcji . Najpierw Lewica się zgodziła na to, że sprawa aborcji nie jest w umowie koalicyjnej, a teraz Lewica z aborcji robi temat, na którym chce coś ugrywać - dodał polityk Trzeciej Drogi.

- To wyjątkowo plugawy zarzut, że jesteśmy przeciwko walce z mową nienawiści. To jest absolutnie nieprawdziwy zarzut. To gierki tracącej poparcie Lewicy, która najpierw zagrała aborcją, zrobiła niepotrzebną awanturę - podsumował Kamiński.