"Nie wiem, czy wszystkie Rosjanki chcą zakończyć wojnę". Ukraińska dziennikarka o sytuacji w kraju

Pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda zaapelowała na Twitterze do kobiet całego świata, aby robiły sobie zdjęcia w mediach społecznościowych "rosyjskie kobiety zatrzymajcie wojnę". Gest Agaty Kornhauser-Dudy skomentowała Lesia Vakuliuk, dziennikarka portalu Ukraina24. - Za to, że pani prezydentowa zrobiła takie nagranie, bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że mamy wsparcie od władz polskich na takim poziomie. Myślę, że to popierają kobiety również w innych krajach. Nie wiem jednak, czy wszystkie Rosjanki mogą i chcą coś zrobić, żeby ta wojna w Ukrainie się skończyła. Nasze siły zbrojne nagrywają cały czas rosyjskich jeńców. Jest to czyjś mąż albo czyjś syn. Dzwonią oni do swoich matek, żon i mówią o tym, że są w niewoli. Zadziwiająca jest reakcja tych kobiet. Oglądałam taką rozmowę jednego z tych chłopców. On płacze. Trzyma tę słuchawkę w dłoni. Mówi "jestem teraz w Ukrainie", ona się pyta "co tam robisz", a on "byłem w wojsku, wysłali nas tutaj, to nie jest żadna operacja specjalna, strzelamy do cywilów". Ona mówi "co ty mówisz, przecież u nas w telewizji mówią, że pomagacie Ukraińcom" - opowiadała Vakuliuk.