"Nie wiedziałam". Przyłapali kierowcę Emilewicz

Dziennik zwrócił się o komentarz w tej sprawie do inspektora Marka Konkolewskiego, specjalisty do spraw ruchu drogowego. - Nie myślał o tym, że włączony silnik emitował szkodliwe spaliny? Więcej wyobraźni i więcej kultury. I warto też pomyśleć o innych. Poza tym, my wszyscy płacimy za to paliwo. Nie dość, że nas truje, to jeszcze zużywa paliwo, na które płacą wszyscy podatnicy - stwierdził specjalista do spraw ruchu drogowego.