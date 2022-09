"Nie widzi na jedno oko, ma problemy ze słuchem i raka skóry". Właśnie go zmobilizowano

Mobilizacja w Rosji, czyli kompletny chaos

Zgodnie z przepisami dotyczącymi mobilizacji osoby uznane za niezdolne do służby wojskowej w związku ze stanem zdrowia nie mogą podlegać mobilizacji. Schorzenia 59-letniego Djaczoka sprawiają, że jest on niezdolny do służby, ale wojskowa komisja zignorowała ten fakt - pisze Nowaja Gazieta. Jewropa.