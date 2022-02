Nie tylko Ukraina. Waszyngton wzywa do natychmiastowego opuszczenia Białorusi

Tymczasem według Pentagonu niektóre rosyjskie jednostki przeniosły się, by zająć "pozycję do ataku". Ruch jednostek został udokumentowany na zdjęciach satelitarnych. Zdaniem rzecznika Johna Kirby’ego, Rosja może zaatakować Ukrainę do końca tygodnia, choć nie wiadomo, jaką formę przyjmie spodziewana inwazja.