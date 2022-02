Likwidują ambasadę w Kijowie. Biały Dom nakazał zniszczenie sprzętu

Zełenski zaprosił Bidena do Kijowa

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił Joe Bidena do Kijowa. Zdaniem ukraińskiego przywódcy mogłoby to doprowadzić do deeskalacji napiętej sytuacji przy granicach kraju. - Jestem przekonany, że pański przyjazd do Kijowa w najbliższych dniach, które będą kluczowe dla ustabilizowania sytuacji, będzie wymownym symbolem i przyczyni się do deeskalacji - powiedział Zełenski.