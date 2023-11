Nie trzeba porzucać reparacji? Wskazał, jak poprawić relację z Niemcami

Zbigniew Pisarski, politolog z fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, mówił w programie "Newsroom WP" o konieczności naprawy relacji polsko-niemieckich. Zaznaczył, że w tym celu nie należy od razu rezygnować z podnoszenia kwestii reparacji wojennych. Zwracał jednak uwagę, że znaczenie ma także styl w jakim się robi. Przypomniał w jaki sposób obecny szef MSZ Zbigniew Rau potraktował minister spraw zagranicznych Niemiec, gdy przybyła ona do Warszawy w ubiegłym roku. - Takie zachowania nie są skuteczne. (…) Tracimy w przestrzeni międzynarodowej partnerstwa, a na pożytek polityki krajowej zyskujemy punkty w statystykach. (…) To jest nieodpowiedzialne, to jest złe. My powinniśmy współpracować z Berlinem i wykorzystywać ich pomysły odnośnie polityki zagranicznej do naszych celów - stwierdził Pisarski. Ekspert zwrócił uwagę, że Niemcy mają silną gospodarkę, a ich położenie sprawia, że w razie ataku Rosji, to przez terytorium tego kraju będzie wspierani. - Skłócanie się i niedojrzałe zaczepianie Niemców jest przejawem dziecinady. Oni nie mogą odpowiedzieć. To jest małe - podsumował.

