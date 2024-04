Nie tak miał wyglądać świąteczny spacer. Groźne odkrycie w Małopolsce

Jeden z mieszkańców Jonin (woj. małopolskie) wybrał się na spacer w Wielki Poniedziałek i zbladł, gdy zobaczył coś w rowie. Okazało się, że mężczyzna podczas świątecznego spaceru natrafił na pocisk artyleryjski z II wojny światowej. O wszystkim powiadomił służby, a te po przyjeździe na miejsce potwierdziły skalę znaleziska i zaalarmowały o tym wojsko. "Podczas świątecznego spaceru mieszkaniec Jonin ujawnił w rowie melioracyjnym przedmiot przypominający pocisk. Powiadomiony dyżurny tarnowskiej komendy skierował we wskazane miejsce policjantów z zespołu minersko pirotechnicznego. Ci zidentyfikowali znalezisko, jako niewybuch z czasów II wojny światowej. Został on określony jako pocisk artyleryjski. W związku z tym powiadomiono saperów Wojska Polskiego z Rzeszowa, którzy w dniu następnym zabrali pocisk i przetransportowali go na poligon, gdzie zostanie zniszczony" - wyjaśniła policja. Do czasu usunięcia niewybuchu policjanci z Wojnicza zabezpieczali miejsce znaleziska. Wszystko skończyło się szczęśliwie, ponieważ nie było konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców z uwagi na znaczne odległości od najbliższych zabudowań.