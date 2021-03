"Nie strzelaj w instrybutor!" Komenda Główna Policji zabrała głos w sprawie słynnej akcji

Jednocześnie poinformował, że w 2020 roku policjanci 50 razy strzelali do aut w celu wymuszenia zatrzymania pojazdów. Rok wcześniej takich "incydentów" było 51, a w 2018 odnotowano 40 takich przypadków.

Policja strzela bardzo celnie

Napisaliśmy do KGP, że wątpliwości w sprawie strzelania w opony wyraził m.in. Dominik Górski, mistrz polski w strzelaniu dynamicznym (IPSC). Komentował on, że strzał do ruchomego celu, jakim jest opona jadącego auta, jest trudny.