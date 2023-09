"Nie skrytykuję". Posłanka Lewicy o nowej obietnicy PiS

PiS zapowiada poprawę jakości szpitalnych posiłków. - Trzy dni temu byłam w szpitalu odwiedzając bliską osobę. Byłam tam w sytuacji, gdy serwowano posiłek. One pozostawiają wiele do życzenia. Trzeba zadbać o to, by w szpitalach pacjenci mieli dostęp do środków higienicznych. Szczególnie kobiety. Lewica mówi o ciepłym posiłku w szkole. Nie będę krytykowała tego programu PiS, bo od lat mówimy o tym, że to, jak karmieni są pacjenci, jest skandaliczne - komentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - PiS-owi nie udało się skrócić kolejek do specjalisty, ani poprawić sytuacji w szpitalach powiatowych. Tu brakuje środków z KPO. Trzeba oddłużyć szpitale powiatowe. W nich są czasem zamykane porodówki. Trzeba podjąć decyzję jak przeorganizować te szpitale, by kobiety miały poczucie bezpieczeństwa. Ja PiS-owi nie wierze, bo obszar ochrony zdrowia Polacy wskazują na jeden z priorytetowych i mówią, że jest źle - dodała.

