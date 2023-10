"Nie przedłużać agonii kulawej kaczki". Jasna porada dla Dudy

Były prezydent Bronisław Komorowski mówił w programie specjalnym WP, że Andrzej Duda stoi obecnie przed "niełatwym wyborem" jeśli chodzi o wyznaczenie kandydata, któremu powierzy misję tworzenia nowego rządu. W jego ocenie musi on wybierać "pomiędzy lojalnością wobec własnego obozu politycznego", czyli Zjednoczonej Prawicy, a "interesem Polski". W opinii Komorowskiego najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby prezydent Duda jak najszybciej wskazał kandydata z obozu zwycięskiej "demokratycznej opozycji", która ma największe szanse, by stworzyć większościowy rząd. Powierzenie misji kandydatowi z PiS uznał za "szkodliwe dla Polski", bo "przedłużające agonię układu rządzącego". - Warto skrócić czas, kiedy rząd przegranych sił politycznych jest, jak to mówią Amerykanie, “kulawą kaczką”. Już nic nie może, nikogo nie reprezentuje, nie ma mandatu społecznego. Oczywiście można taką taktykę przyjąć - "niech się skompromitują" (PiS- red.) - tyle, że ta kompromitacja będzie kosztem Polski - podsumował.