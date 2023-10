Nie patrzmy na cząstkowe wyniki wyborów. Mamy już coś "bardziej wiarygodnego"

"Chwila ulgi dla PiS, po której wróci ból"

- Dodatkowo w miastach jest trochę wyższa frekwencja, więc jeśli w dużych ośrodkach zagłosowało 80 proc., a w mniejszych 60 proc., to jest mniej więcej tak, że w komisji wiejskiej jest 600 głosów do policzenia, a w komisji miejskiej - 1600. I to zajmie zdecydowanie więcej czasu - podkreśla prof. Flis.