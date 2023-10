"Tragiczne". PKW uderzyła po głosowaniu we Wrocławiu

- Z informacji, które przekazała nam delegatura we Wrocławiu (...) wynika, że głosowanie trwało tam aż do po godz. 2 w nocy. W tej chwili już mają policzone głosy do Sejmu, zostały im jeszcze do Senatu i w referendum, także sprawnie im to idzie. Natomiast (...) z taką sytuacją jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia - przyznała podczas konferencji PKW szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.