Nie odpuścili Dudzie nawet w Wigilię. Gorąco przed Pałacem Prezydenckim

"Wigilia z konstytucją" - pod takim hasłem około sto osób demonstrowało przeciwko zmianom w sądownictwie przed Pałacem Prezydenckim. Manifestanci wyrazili sprzeciw wobec podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy zarzucił prezydentowi, że konsultacje dot. ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS prowadzone były jedynie "z jedną opcją polityczną". - O to mamy wielkie pretensje do pana prezydenta i dzisiaj jesteśmy też po to, aby mu o tym przypomnieć - że jest prezydentem wszystkich Polaków, a Rzeczpospolita to jest dobro wspólne, jak stanowi art. 1 Konstytucji - dodał. Jego wypowiedź przytacza pap.pl.