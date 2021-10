Nie nosisz maseczki? Miej się na baczności! Policja dostała jasny sygnał

Według prof. Roberta Flisiaka pora na regionalizację obostrzeń przyszła już dawno. - Nie wiem, czy nie jest już za późno, czy w tej chwili regionalizacja coś wniesie - mówił w środę w programie "Newsroom" WP. Do jego słów odniósł się następnego dnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Myślę, że tak do końca nie jest. Myślę, że wydolność służby zdrowia, wydolność łóżkowa dla pacjentów z COVID-19 jest na dość wysokim poziomie - stwierdził. Kraska odniósł się również do słów profesora, że od września "prawie codziennie przekazuje na forum Rady Medycznej informacje o konieczności podjęcia działań", a z drugiej strony spotyka się tylko z potakiwaniem. - Obostrzenia są, tylko trzeba je egzekwować. I właśnie chcemy najpierw wyegzekwować te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, czyli zakrywanie ust i nosa w komunikacji miejskiej, w sklepach, w supermarketach. Tego w tej chwili nie ma - oznajmił wiceminister. Pytany, czy policja dostała sygnał, że czas wystawiać mandaty, odparł: "Tak, w tej chwili nie są to pouczenia, to są mandaty, twarde pieniądze". - To już się dzieje - podkreślił.