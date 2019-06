"Nie należy uznawać takich wyborów...". Lech Wałęsa zdumiewa

- Paradoksalnie dobrze, że istnieją - tak o Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Trumpie powiedział Lech Wałęsa. W rozmowie z portalem natemat.pl stwierdził też, że jeśli frekwencja w wyborach nie sięgnie 50 proc., nie należy ich uznawać.

Były prezydent Lech Wałęsa przyzwyczaił nas do tego, że krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z portalem natemat.pl wypowiedział się o prezesie PiS nieco cieplej.

- Uważam, że to paradoksalnie dobrze, iż istnieją teraz te wszystkie skrajności, jak choćby Trump czy Kaczyński. Oni wymuszają na nas, by tę dyskusję o przyszłości wreszcie prowadzić na poważnie i wziąć się do roboty. A przy okazji pokazują, czego nie robić. Owszem, tacy politycy mają dobrą diagnozę, iż wszystko trzeba zmienić, bo zmieniają się czasy. Tylko, że receptę dają złą. Moja rada dla tych, którzy chcą dbać o demokrację jest więc taka: korzystajcie z diagnoz Trumpów i Kaczyńskich, ale znajdźcie lepsze lekarstwo - podkreślił Wałęsa.