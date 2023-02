"Nie można tego wykluczyć". Wiceminister ostrzega przed Rosją

Szef MON poinformował o rozbudowie zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. - Nie chcemy się odcinać. Płot stoi po to, by nikt granicy nie przekroczył nielegalnie. Musimy być bezpieczni - przekonywał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. - Polska od dawna przestrzegała całą Europę, że Rosja to nie jest stabilny partner. Jest państwem, które ma zamiary agresywne - dodał. Jak przekonywał wiceminister "nie możemy wykluczyć działań o charakterze zbrojnym".