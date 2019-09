"Nie mogę stać bezczynnie". Kolejny zwrot w Wlk. Brytanii. Minister Amber Rudd rezygnuje

Brytyjska minister pracy i emerytur Amber Rudd zrezygnowała ze stanowiska i członkostwa w klubie parlamentarnym Partii Konserwatywnej. To protest przeciw rządowej strategii ws. wyjścia z UE i wykluczeniu rozłamowców przeciwnych bezumownemu brexitowi. "Jestem, niestety, zaskoczona brakiem pracy i przygotowań do wypracowania umowy z Unią Europejską" - przyznała Rudd.

Amber Rudd ogłosiła swoje odejście w rozmowie z "The Sunday Times". Jak powiedziała, "nie wierzy już dłużej w to, że opuszczenie Wspólnoty z porozumieniem jest celem tego rządu".

Zaznaczyła zarazem, że "nie ma dowodu na to", że rząd premiera Borisa Johnsona próbuje znaleźć rozwiązanie w sporze dotyczącym kontrowersyjnego mechanizmu dla Irlandii Płn. (tzw. backstop).

- Jestem, niestety, zaskoczona brakiem pracy i przygotowań do wypracowania umowy z Unią Europejską - podsumowała.

"Nie mogę stać bezczynnie, kiedy dobrzy, lojalni i umiarkowani konserwatyści są wyrzucani (z partii)" - napisała na Twitterze, gdzie opublikowała także swój list rezygnacyjny do premiera Borisa Johnsona, w którym określiła jego decyzję za "polityczny wandalizm".

Wlk. Brytania pogrążona w chaosie. Przez brexit

Przypomnijmy, we wtorek rząd Borisa Johnsona stracił większość w Izbie Gmin po tym, jak w trakcie dramatycznych scen w parlamencie Philip Lee przesiadł się do ław opozycji, ogłaszając dołączenie do proeuropejskich Liberalnych Demokratów.