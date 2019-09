Wielka Brytania. Brat premiera Borisa Johnsona odchodzi z Partii Konserwatywnej

Zamieszanie wokół brexitu wchodzi na wyższy poziom. Po wieczornych głosowaniach w Izbie Gmin z Partii Konserwatywnej odchodzi Jo Johnson - prywatnie brat premiera Zjednoczonego Królewstwa.

"To był zaszczyt reprezentować Orpington przez 9 lat i służyć jako minister pod trzema premierami. W ostatnich tygodniach byłem rozdarty między lojalnością wobec rodziny a interesem narodowym" - napisał na Twitterze Jo Johnson. Polityk w referendum w 2016 roku głosował za pozostaniem Wielkiej Brytanii we wspólnocie europejskiej.

Jo Johnson w zeszłym roku zrezygnował ze stanowiska ministra za kadencji Theresy May. Nastąpiło to w reakcji na porozumienie brexitowe, które osiągnięto z Brukselą. Latem ponownie wszedł do rządu, po tym jak członkowie Partii Konserwatywnej wybrali jego brata na nowego przywódcę.