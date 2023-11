"Nie mogą tego zlekceważyć". Komorowski o sygnale od Dudy

Bronisław Komorowski uważa, że to, co robi PiS wobec PSL to "taniec nadgorliwego zalotnika", a ludowcy dzisiaj stanowczo te zaloty odrzucają. - Mają w pamięci, jak PiS traktował swoich koalicjantów. Przypomnę losy Leppera i Samoobrony, LPR czy ostatnio pana Gowina i jego środowiska. Nikt nie chce podzielić tego losu w przyszłości. Według mnie prezydent wyprzedza kierownictwo PiS, podejmując kroki dosyć praktyczne, które mogą na przyszłość zmienić klimat wokół PiS, jednak póki co PiS zdolności koalicyjnej nie ma - mówił.