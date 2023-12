"Nie mam żadnych nadziei". Polityk PO punktuje Morawieckiego

W poniedziałkowym expose Mateusz Morawiecki poruszył kwestie, których wcześniej próżno było szukać w programie PiS. Jego wystąpienie i polityczną przyszłość komentował poseł KO Bartosz Arłukowicz. - Nie mam żadnych nadziei, co do byłego premiera Mateusza Morawieckiego. On już nigdy premierem nie będzie. To (expose Morawieckiego – red.) był cynizm w czystej postaci. Morawiecki mówiący o prawach kobiet, po tym jak bito pałkami kobiety na protestach (…); premier mówiący o in vitro, po tym jak próbował wielu ten pogram odebrać - to tylko pokazuje skrajny cynizm. (…) On wykorzysta każdą okoliczność do zachowania władzy - podsumował w programie "Tłit".