"Nie mają dnia do stracenia". Alarmujący apel szefa Pentagonu

Szef Pentagonu ostrzegł, że bezpieczeństwo Ukrainy i Ameryki jest obecnie zagrożone, a czas jest kluczowy. - Oni nie mają ani dnia do stracenia, my też nie mamy, więc opuszczam dziś to spotkanie w pełni zdeterminowany, by pomoc wojskowa i amunicja nadal płynęła - powiedział Lloyd Austin.