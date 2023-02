Nie ma prezesa, nie ma pomysłów. "Bez Kaczyńskiego opozycja traci swój najważniejszy punkt odniesienia"

Politolog nawiązuje do przemówienia jednego z liderów lewicy, Adriana Zandberga, który stwierdził w weekend, że to dzięki byłemu premierowi i obecnemu liderowi Platformy PiS doszło do władzy. - Dobrze pamiętamy, co doprowadziło do wygranej PiS. Były to błędy rządu Donalda Tuska: duszenie płac, zaciskanie pasa kosztem budżetówki, umowy śmieciowe, rozpad na Polskę A i B, zwijanie usług publicznych, tchórzliwa polityka wobec prawicy. Polityka prowadzona na kolanach przed biskupami i Episkopatem. To wszystko rozwinęło czerwony dywan przed PiS - ocenił lider Razem.