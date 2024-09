Tusk mówi "nie" Dudzie. "Nie udzielę kontrasygnaty"

Premier odniósł się do sprawy kontrasygnaty postanowienia ws. szefa zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN, za co był krytykowany przez środowiska prawniczy.

- Myślę, że do tej pory udało się wiele zrobić. Oczywiście, to co jest najważniejsze, to postawienie "kropki nad i" i przeprowadzenie takich zmian ustawowych, że przywrócimy praworządność w Polsce - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar.