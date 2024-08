Minister odpowiedział Tuskowi. "Odpowiedzialność polityczna"

- Premier powiedział, że to był jego błąd i przyjmuje odpowiedzialność polityczną za to, co się wydarzyło. Sytuacja nie zwalnia rządu ze zobowiązania ustaw z zakresu Sądu Najwyższego, weryfikacji tzw. neosędziów, jak również kontynuacji pracy Krajowej Rady Sądownictwa - odpowiedział mu Adam Bodnar. - Nie interpretowałbym, że był to błąd, który hamuje nasze reformy - podkreślił szef resortu sprawiedliwości.