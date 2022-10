Putin odpowiada Macronowi. "To nie do przyjęcia"

Działania wojenne w Górskim Karabachu wznowiono we wrześniu 2020 roku. Jest to terytorium formalnie należące do Azerbejdżanu, które w rzeczywistości funkcjonujące jako niepodległe państwo - jednak nie jest uznawane przez żaden inny kraj na świecie. Konflikt Azerbejdżanu i Armenii o ten rejon toczony jest od początku XX wieku.