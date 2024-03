Nie chciał wpuścić służb do mieszkania. Odkrycie w piwnicy pogrążyło 49-latka

Nietypowy zbieg okoliczności podczas policyjnej interwencji na Wilanowie w Warszawie. Mundurowi od dłuższego czasu zbierali dowody na mężczyznę, który na Wilanowie może przechowywać znaczne ilości narkotyków. W końcu zdecydowano o podjęciu konkretnych działań i gdy dwa policyjne wozy pojawiły się pod budynkiem, gdzie mógł przebywać podejrzany, ten nagle przyjechał pod blok i na widok policjantów zbladł. Funkcjonariusze podczas wylegitymowania 49-latka zauważyli, że ten nerwowo się zachowuje, a na ewentualne wejście z nim do jego mieszkania zaczął być agresywny. Nic dziwnego, ponieważ, jak się potem okazało, miał on wiele na sumieniu. "Kiedy kryminalni wspólnie z kolegami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową pojawili się pod wskazanym adresem, zauważyli podjeżdżającą toyotę. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział będący w ich zainteresowaniu mężczyzna. Policjanci postanowili wylegitymować 49-latka. Podczas tej czynności mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo, nie chciał odpowiadać na kierowane do niego pytania. Nie chciał też wydać kluczy do budynku znajdującego się na posesji, pod którą podjechał. W związku z tym policjanci weszli do budynku, wcześniej wybijając szybę w oknie przy drzwiach wejściowych" - wyjaśniła stołeczna policja. W piwnicy odkryto na torby, kartony, walizki i pudełka z hermetycznie zapakowanymi środkami odurzającymi. W sumie, po zważeniu, okazało się, że to 320 kilogramów klefedronu i marihuany. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi około 3 mln zł.