"Nie chcemy przedwczesnego symbolu zwycięstwa z pandemią". Na zniesienie maseczek przyjdzie poczekać

– Zbliżamy się do przełomu – powiedział premier Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji w Lublinie, odnosząc się do prognozowanego odmrażania gospodarki oraz planowanej na 10 maja możliwości powszechnej rejestracji szczepiennej. Docelowo rząd planuje zaszczepić wszystkich chętnych do końca sierpnia.