Nie chcą opuścić TVP Info. "To pokazuje skalę żenady"

Na Placu Powstańców Warszawy wciąż są pracownicy dawnej ekipy TVP Info, którzy wieczorem nadawali program dla Telewizji Republika. - Nawet wczoraj była taka kolejna żenująca sytuacja - komentował w programie "Tłit" szef klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń. - Jeden z tych mocnych zawodników filmował, jak sam to określił, zawodników Tuska, po czym okazało się, że to posłowie PiS-u. To pokazuje skalę żenady. Kogoś odspawa się do stołka, do którego się przyzwyczaił. Oni drenowali finanse publiczne pobierając co miesiąc po kilkadziesiąt tys. zł za tę propagandę, która lała się z telewizora. Próbują ten protest wzniecić, bo jest tam tak wiele nieprawidłowości, choćby to, co pokazał NIK ws. umów. To były co roku setki milionów wyprowadzanych pieniędzy - dodał.

Rozwiń