Wideo Najnowsze senat + 3 Leszek MillerMarek Borowskitłit Natalia Durman 1 godzinę temu Nie Borusewicz, nie Zdrojewski. Leszek Miller wskazał faworyta na marszałka Senatu - Znam takie nazwisko. Nie tylko jednoczy, ale ma wszelkie możliwe kompetencje. To senator Marek Borowski. Nie ma mocnej pozycji politycznej,... Rozwiń Dlaczego Między nimi Dworczyk są t … Rozwiń Transkrypcja: Dlaczego Między nimi Dworczyk są tacy przekonani Senat może jeszcze nas zaskoczyć myśli pan że już kogoś mają bardziej po swojej stronie Przetrwają rozmowy z jakimiś senatora Którzy Może nie są do końca zdecydowani może są chybotliwy i i stwarzają wrażenie że jeżeli Położy Na stole Ateny oferty To oni się z US Tak w polityce często bywa przecież transfery To jest codzienność No ja Mam jednak nadzieję że żaden senator nie ulegnie tym syren Śpiewam nie da się Przeciągnąć nie da się połknąć I będziemy mieć do czynienia z bardzo ciekawym typem urządzenia poprzez kabina Więc same zdominowany przez siły rządzące Cena zdominowany przez siłę opozycyjna to dla polskiej polityki dla polskiej demokracji Będzie bardzo dobra dlatego że będzie uczyło Zawierania kompromisu Będzie Przeciwdziała łamaniu prawa i tak dalej i tak dalej Którego z polityków który mógłby być marszałkiem Do której jest U siebie Tak ja znam takie nazwisko i powiem panu więcej że nie tylko jest takim politykiem który jedno o czym ale ale ma Kontakt Cześć senator Marek Jakie są szanse żeby on Noon Nie ma jakiejś mocnej pozycji politycznej na przykład Platformie Obywatelskiej że w innym ugrupowaniu Może to być dla niego problemem to może być też ułatwianie ale ja palę gdyby Powiedzieć tak panowie senatorowie i pan jest Senat Motorki Jeśli chcecie mieć marszałka profesjonal Który zna się na tej Który zna się na Poli Lektury zachowanie niezbędną rozwagę i jednocześnie nie będzie Żadnych swoich politycznych kolego To wybierzcie Marka Borowskiego Czy nie Borusewicz niezdrowe Ja nie nic nie umiesz Film polityka o których pan mówi ale skoro pan pyta o Mojego faworyt To nie ukrywam jak się ten taboret na zł