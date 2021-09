Nie będzie transferu do PiS? Wszystko przez aferę z rządowym funduszem w Ełku

- W międzyczasie stało się jasne, że Gowin lada moment rozejdzie się z PiS. Osewski uznał, że to dobry moment, by odejść z Porozumienia i podążyć wprost w kierunku partii Jarosława Kaczyńskiego. Wydawało się, że to dla niego idealny zbieg okoliczności – mówi nam współpracownik Gowina.