Nie będzie śledztwa ws. potrącenia chłopca przez kolumnę prezydenta. Decyzja jest prawomocna

Nikt nie złożył zażalenia na decyzję prokuratury, aby umorzyć postępowanie. To oznacza, że decyzja się uprawomocniła.



4 października radiowóz jadący w kolumnie prezydenckiej delikatnie potrącił dziecko. Doszło do tego na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Słowackiego. Samochody zwolniły, aby przepuścić chłopca przejeżdżającego hulajnogą przez przejście dla pieszych. Gdy radiowóz zaczął ruszać, na pasy wbiegł drugi chłopiec. 9-latek po potrąceniu zaczął uciekać. Chłopiec trafił do szpitala i po badaniach został zwolniony do domu. Jeszcze tego samego dnia dziecko odwiedził w domu prezydent Andrzej Duda.