Nie będzie śledztwa ws. kardynała Dziwisza. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski komentuje

Prokuratura Okręgowa w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza po emisji dokumentu "Don Stanislao". Bliski współpracownik papieża Jana Pawła II - według relacji świadków i dziennikarzy - miał tuszować przypadki pedofilii w małopolskim Kościele, a także przyjmować łapówki. - Prokuratura nie miała innego manewru i postąpiła zgodnie z prawem (…). Natomiast w prawie kościelnym jest inaczej i to władze kościelne powinny umieć to rozwiązać (…). To wręcz obowiązek moralny - komentował w programie "Newsroom" WP ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Mamy do czynienia z sytuacją dość kuriozalną. Są postawione pewne zarzuty i na dobrą sprawę nikt ich nie chce wyjaśnić, nawet dla dobra samego zainteresowanego (…). Ksiądz kardynał sam postuluje o powołanie niezależnej komisji, ale nikt się w tej sprawie nie kwapi - dodał duchowny.

