Nie będzie śledztwa dotyczącego komisji śledczej ws. Pegasusa. Wniosek PiS oddalony

W marcu posłowie PiS złożyli wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności sejmowej uchwały powołującej tę komisję śledczą. Trybunał w maju wydał postanowienie zabezpieczające, zobowiązujące komisję "do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych" do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie.