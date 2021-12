Nie będzie informacji szefa MSWiA ws. śmierci 34-latka z Lubina

Tragedia w Lubinie

Do tragicznej w skutkach interwencji policyjnej doszło 6 sierpnia tuż obok miejsca zamieszkania 34-letniego mężczyzny. Policję na miejsce wezwała jego matka po tym, jak wróciwszy nad ranem do domu, zaczął rzucać w okno kamykami, by ktoś otworzył mu drzwi. Jak przyznali później rodzice zmarłego, było on uzależniony od narkotyków.