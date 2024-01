"Nie będzie głodówki na sali sejmowej". Ekspert przewiduje

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ułaskawieni i wypuszczeni z więzienia. Oni sami twierdzą, że ich mandaty są wciąż ważne pomimo wygaszenia ich przez marszałka sejmu Szymona Hołownię. Profesor Antoni Dudek w programie “Newsroom” Wirtualnej Polski przewiduje, co może się wydarzyć w najbliższych dniach w Sejmie. - Ja sądzę, że będzie spokojnie. To znaczy, że dojdzie do jakiejś demonstracji przed budynkiem Sejmu, ponieważ nie sądzę, żeby Straż Marszałkowska, którą PiS wyposażył w broń palną (...), wpuściła panów Kamińskiego i Wąsika na teren Sejmu. Dodał również, że prawdopodobnie dojdzie do nieudolnej próby wejścia tych panów, po czym Ci posłowie PiS-u, którzy tam będą (...) próbowali zamanifestować swoje niezadowolenie. - Nawet jeśli ta obstrukcja w Sejmie potrwa godzinę czy dwie, to nie sądzę, żeby to się zamieniło w głodówkę na sali sejmowej stu kilkudziesięciu posłów PiS dlatego, że Kamińskiego i Wąsika nie wpuszczamy - twierdzi ekspert. Podsumował, że będziemy zapominać o sprawie Wąsika i Kamińskiego, pomimo tego w dalszym ciągu PiS będzie przekonywał, że oni są posłami.

Rozwiń