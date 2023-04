"Nie będzie ataku bronią jądrową". Ukraińcy stanowczo o Krymie

- To fakt i wszyscy to rozumieją. Kiedy ona się zacznie, to jest tajemnica. Ale wszyscy zdają sobie sprawę, że zbliżamy się do tego wydarzenia - powiedział Budanow. - Jest tylko jeden sposób na zakończenie tej wojny. To jest powrót granic do granic z 1991 roku. Ukraina nigdy nie zgodzi się na oddanie żadnej części swojego terytorium - podkreślił szef wywiadu.