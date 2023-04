Mają stać się "prawdziwymi mężczyznami". Wrze po spocie rosyjskiego MON

Aktorzy maszerują na "polu bitwy" pod hasłem: "W końcu jesteś mężczyzną. Więc zachowuj się jak mężczyzna". Na końcu spotu zachęca się widzów do podpisania kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony. Propagandyści odpowiednio zadali o to, by ze spotu wynikało, że to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, a jedynie wysłała tam swoje wojska do "ochrony rosyjskojęzycznej ludności".