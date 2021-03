NFZ ogranicza zabiegi. Tomasz Grodzki powiedział, co sądzi o decyzji

NFZ wydał w poniedziałek wieczorem zalecenie ws. "ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia planowych świadczeń". Podkreślono, że zalecenie nie powinno dotyczyć m.in. diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

- To nie jest tak, że brakuje nam łóżek covidowych, ale przygotowujemy się na różne scenariusze - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z TVN24 .

NFZ i decyzja ws. świadczeń. Tomasz Grodzki: groźne dla pacjentów, szokujące dla chirurga

Do sprawy odniósł się marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który z zawodu jest lekarzem. - Wczoraj ukazał się kuriozalny komunikat, że należy wstrzymać zabiegi planowe. Dla chirurga to jest szok, to jest szokujące, a dla pacjentów może być niezwykle bolesne i kończyć się ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią - ocenił w rozmowie z dziennikarzami.