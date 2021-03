Koronawirus w Polsce. Jest źle. Minister zdrowia i NFZ apelują o ograniczenie zabiegów planowych

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa, na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo " - poinformował na swoim profilu na Twitterze NFZ.

Jak tłumaczy NFZ, chodzi o to, by zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów chorych na COVID-19. wymagających pilnego przyjęcia do szpitala.